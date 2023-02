Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Einladung Pressestatement von Polizeipräsident Michael Maßmann 11:00 Uhr: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Geldautomatensprengung in Melle

Osnabrück/Melle/Lingen/Nordhorn/Wettrup (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es gegen 02:40 Uhr an der Gesmolder Straße in Melle zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung durch zahlreiche Polizeikräfte, konnten zwei der flüchtigen Täter im Bereich der Ortschaft Wettrup (Emsland) festgenommen werden. Im Rahmen des Einsatzes verunglückte ein Streifenwagen und zwei Beamte wurden verletzt.

Polizeipräsident Michael Maßmann wird dazu heute um

11:00 Uhr

Gesmolder Straße 180

49326 Melle (gegenüber des gesprengten Geldautomaten)

für Presseauskünfte und O-Töne bereit stehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit Video- und Bildaufnahmen zu fertigen.

Über vorherige Anmeldung unter der unten stehenden Erreichbarkeit wird gebeten.

Pressemeldung dazu: http://presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5446916

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell