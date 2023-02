Polizei Braunschweig

POL-BS: 11-jähriges Mädchen beraubt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ilmweg,

13.02.2023, 15.30 Uhr

Eine 11-Jährige wurde auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann verfolgt. Anschließend zerrte er an dem Mädchen und entwendete ihre Sportbekleidung.

Am Montag fuhr eine 11-jährige Braunschweigerin mit der Straßenbahnlinie 3 von der Innenstadt bis zur Haltestelle Saalestraße. An der Haltestelle Donaustraße stieg ein Mann in die Straßenbahn und nahm immer wieder Blickkontakt zu der 11-Jährigen auf. An der Haltestelle Saalestraße stieg sie aus und ging in Richtung Ilmweg. Der Mann folgte ihr und hielt sie fest. Er hielt ihr von hinten Mund und Nase zu. Dem Mädchen gelang es trotzdem zu schreien, woraufhin er von ihr abließ und ihr die Sporttasche entriss. Diese entleerte er und entwendete Teile ihrer Sportbekleidung. Die 11-Jährige lief ins Haus und erzählte ihrer Mutter von der Tat. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein und suchte nach dem unbekannten Mann. Er konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann wird beschrieben als

- ca. 30 Jahre alt - größer als 170 cm - sehr blass - rundes Gesicht - korpulent - blonde Haare - neongelbe Jacke - hellblaue Jeans - schwarzer Rucksack

Die Polizei hat die Streifentätigkeit in der Weststadt intensiviert und sucht nach weiteren Zeugen, die den Mann bei der Tat, in der Straßenbahn oder bei der Flucht beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell