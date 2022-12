Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221201 - 1386 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebe erbeuten Handy - ein Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (30. November 2022) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Taschendiebstahl. Mehrere Männer entwendetem dem ahnungslosen Opfer auf dreiste Art und Weis sein Handy. Einer der Täter konnte geschnappt werden.

Ein 43-Jähriger lief gestern Morgen gegen 09:00 Uhr von der Niddastraße in die Weserstraße in Richtung Mainzer Landstraße, als er bemerkte, dass ihm drei Männer folgten. In Höhe einer Tiefgarageneinfahrt sprach ihn einer der Männer an und behauptete, dass der 43-Jährige dessen Handy gestohlen habe. Im gleichen Moment griff ein weiterer Mann der Dreiergruppe dem irritierten Geschädigten in die Jackentasche und nahm dessen Handy an sich. Es entwickelte sich eine Diskussion zwischen den Personen. Nachdem ein Zeuge darauf aufmerksam wurde und mitteilte, die Polizei zu verständigen, entfernten sich die Täter mitsamt dem Handy vom Tatort.

Der Geschädigte erkannte dann gegen 11:00 Uhr einen der Männer in der Moselstraße wieder und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen ihn fest. Das Handy blieb aber verschwunden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der zweite Täter bleibt bislang unerkannt. Die dritte Person kommt als Zeuge des Vorfalls in Betracht.

Täterbeschreibung: männlich, schwarze Mütze, dunkle Jacke, schwarze Hose, schwarz-weiße Schuhe, rotschwarze Sporttasche

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 zu melden.

