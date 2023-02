Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Unfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

A2, 11.02.2023, 08:30 Uhr

Eine Person nach Verkehrsunfall auf der Autobahn verstorben

Am Samstagmorgen kam es auf der A2 in Richtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Hämelerwald kollidierte der Pkw eines 40-Jährigen aus dem Landkreis Harz aus bislang ungeklärter Ursache mit der hinteren linken Seite eines niederländischen Sattelzuges. Aufgrund des Aufpralls verstarb der Beifahrer des Pkw noch am Unfallort. Der Fahrer sowie ein mitfahrendes Kind wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Für die Landung eines Rettungshubschraubers, die Unfallaufnahme und die Begutachtung durch einen Sachverständigen wurde die Autobahn für rund fünf Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht außerdem Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 0531-476 3715.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell