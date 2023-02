POL-BS: Polizei informiert über Mediensicherheit

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Querum, 08.02.2023, 17:15 Uhr - 20:45 Uhr Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Querum eingebrochen Am späten Mittwochabend kam ein Ehepaar zurück in das gemeinsame Einfamilienhaus in Querum. Zunächst haben sie nichts Ungewöhnliches bemerkt. Als der Mann das Schlafzimmer betrat, bemerkte er, dass eine ausgeschüttete Schublade auf dem Bett lag. Er schaute in alle Räume ...

