Polizei Braunschweig

POL-BS: Heckscheibenwischer abgebrochen - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wendentorwall,

05.02.2023

Unbekannte Täter haben an fünf Autos die Heckscheibenwischer abgebrochen

Am Sonntagmorgen stellten mehrere Fahrzeughalter fest, dass ihre Autos beschädigt waren und riefen die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten an insgesamt fünf Fahrzeugen beschädigte Heckscheibenwischer feststellen. Die Scheibenwischer wurden bei allen Fahrzeugen abgeknickt oder abgebrochen. Der Gesamtschaden liegt bei über 1000 Euro. Die Täter haben vermutlich in der Nacht auf Sonntag nach Mitternacht agiert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf dem Wendentorwall oder im Nahbereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell