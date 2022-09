Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand in der Königstraße

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Dienstag hat es in einer Wohnung in der Königstraße gebrannt. Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer in der Küche ausgebrochen sein. Den Bewohnern gelang es, die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.

Bei dem Brand erlitt eine Hausbewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde ärztlich versorgt. Ein Transport in ein Krankenheus war nicht erforderlich.

Am Gebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

