POL-PPWP: Kupferdiebstahl - Dach abgedeckt

Kaiserslautern (ots) - Zwei Männer haben am späten Sonntagabend versucht, einen 22-Jährigen auszurauben. Die Männer sollen den 22-jährigen Mann gegen 23:50 Uhr in der Pariser Straße verfolgt haben. In Höhe der Hausnummer 167 forderte einer der Männer den 22-Jährigen unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, seine Tasche und sein Handy fallen zu lassen. Der 22-Jährige konnte flüchten und rief die Polizei. Er beschrieb die Männer als circa 1,75 Meter groß. Der ...

