Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Querum,

08.02.2023, 17:15 Uhr - 20:45 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Querum eingebrochen

Am späten Mittwochabend kam ein Ehepaar zurück in das gemeinsame Einfamilienhaus in Querum. Zunächst haben sie nichts Ungewöhnliches bemerkt. Als der Mann das Schlafzimmer betrat, bemerkte er, dass eine ausgeschüttete Schublade auf dem Bett lag. Er schaute in alle Räume und stellte fest, dass mehrere Zimmer durchwühlt waren. Darüber hinaus war die Terrassentür geöffnet. Er informierte die Polizei. Die Beamten erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Offensichtlich hatten die Täter zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln, haben sich dann aber für die Terrassentür entschieden. Die Terrassentür wurde hierbei komplett aus den Angeln gehoben. Aus dem Haus wurde Goldschmuck entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell