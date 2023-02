Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 14:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Markgröningen, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen roten Fiat 500. Die am Fiat hinterlassenen Beschädigungen im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite werden auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: VAIHINGEN-ENZ.PREV@polizei.bwl.de, entgegen.

