Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Durch Schulranzen überführt

Kinder stahlen am Dienstag in Laupheim ein Dutzend Kisten mit Leergut.

Ulm (ots)

Gegen halb zehn Uhr fielen Zeugen am Rathausplatz in Burgrieden zwei 13-Jährige auf. Die packten Leergut aus zwölf Kisten in Plastiksäcke. Die Zeugen sprachen die Jungs an, worauf diese flüchteten. Schnell war klar, dass die Flaschen gestohlen sind. Der Inhalt eines Schulranzens half der Polizei Laupheim dabei, die beiden Kinder schnell zu ermitteln. Diesen vergaß einer der Buben bei seiner Flucht. Beide werden in den nächsten Monaten 14 Jahre alt. Dann müssen sie für ihre Handlungen auch die strafrechtliche Verantwortung übernehmen.

Hinweis: Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Einen Diebstahl oder andere Straftaten zu begehen ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

