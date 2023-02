Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochberg: Versuchter Einbruch in Bürgerhalle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 12:00 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die Bürgerhalle in der Waldallee in Remseck am Neckar-Hochberg. Derzeitigen Ermittlungen zufolge begaben sich bislang unbekannte Personen vermutlich über die Gebäuderückseite auf das Flachdach der Bürgerhalle. In der Folge beschädigten sie zwei Oberlichter, mutmaßlich, um auf diesem Weg ins Gebäude zu gelangen, und beschmierten diese mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 7146 280820 oder E-Mail: KORNWESTHEIM.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

