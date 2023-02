Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit führt zu Schlägerei am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gerieten zwei 25 und 33 Jahre alte Männer gegen 01:30 Uhr in einer Gaststätte am Ludwigsburger Bahnhof in einen Streit, der sich schließlich vor die Gaststätte verlagerte. Dort kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen beide Kontrahenten auch zu Boden gingen. Während der 25-Jährige sich anschließend ins Bahnhofsgebäude begab, ging der 33-Jährige zunächst in Richtung Busbahnhof weg, kehrte jedoch mit fünf bis sieben noch unbekannten Männern zurück. Im Bahnhofsgebäude soll die Gruppe um den 33-Jährigen dann gemeinsam auf das 25-jährige Opfer eingeschlagen haben und anschließend in Richtung Myliusstraße geflüchtet sein. Bei dem Angriff zog sich der 25-Jährige Verletzungen zu und musste nach Aufnahme des Sachverhalts vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch während der polizeilichen Anzeigenaufnahme kehrte auch der 33-Jährige zum Tatort zurück und machte seinerseits Verletzungen geltend. Die Hintergründe, die zum Streit und schließlich zu den Körperverletzungen führten, sind noch unklar. Während der Auseinandersetzung fielen offenbar sowohl dem 25-Jährigen, als auch dem 33-Jährigen ihre Handys und Geldbeutel aus den Jackentaschen. Das Handy des 25-Jährigen konnte von einem Zeugen aufgefunden werden, der Verbleib des Geldbeutels mit einem dreistelligen Bargeldbetrag konnte jedoch nicht geklärt werden.

