POL-LB: Steinheim an der Murr: 17-Jähriger beraubt jüngere Jugendliche

Wegen schwerem Raub ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 17-Jährigen und seine zwei noch unbekannten Begleiter, die am frühen Sonntagmorgen an einer Bushaltestelle in Steinheim an der Murr einen 14- und einen 16-Jährigen beraubt haben sollen. Die beiden Opfer waren gegen 03.00 Uhr gemeinsam im Nachtbus von Murr kommend in Richtung Kleinbottwar unterwegs. An der Haltestelle "Kelter" in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr soll sie der Tatverdächtige unter Vorhalt eines Messers zum Aussteigen gebracht haben. Im Anschluss habe er sie auf dem Gehweg durchsucht, während seine beiden Begleiter danebenstanden. Dem 14-Jährigen nahm er die Mütze und einen Schal ab. Außerdem musste dieser seine Markenturnschuhe ausziehen und sie einem der beiden Begleiter geben. Im Tausch bekam er dessen Schuhe. Dem 16-Jährigen stahl er sogenannte In-Ear Kopfhörer. Der Wert der Gegenstände wurde auf rund 450 Euro geschätzt. Bevor die drei Tatverdächtigen die Flucht ergriffen, drohte der 17-Jährige den beiden Opfern unter Vorhalt des Messers nochmals. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte der 17-Jährige ermittelt werden und das von ihm bewohnte Zimmer in der elterlichen Wohnung durchsucht werden. Es wurden Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das Raubgut handelt. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

