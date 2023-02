Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Sonntag 10.30 Uhr und Montag 07.50 Uhr in ein Jugendhaus in Marbach am Neckar in der Straße "Am Leiselstein" eingebrochen und hat hierbei einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen. Zunächst warf der Einbrecher mit einem Stein ein Fenster der Küche ein, konnte jedoch durch die Öffnung nicht ins Innere gelangen. Daraufhin schlug der Täter an der Vorderseite des Gebäudes ein weiteres Fenster ein und konnte so in einem Büroraum eindringen. Hier hebelte er mehrere Schränke von Mitarbeitenden auf und gelangte so an eine Geldkassette. In dieser befand sich ein geringerer Bargeldbetrag, den der Täter entwendete. Der verursachte Sachschaden hingegen beläuft sich insgesamt auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail MARBACH-NECKAR.PREV@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell