Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.12.2022 - BAB 24 / Grambek

Bereits am 23.12.2022 kam es auf der Autobahn 24 in Höhe Grambek in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 22-jähriger Möllner mit seinem Ford Fiesta auf dem linken von zwei Fahrstreifen, auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe Grambek fuhr dem gerade überholenden Fiesta ein nachfolgender schwarzer Pkw sehr dicht auf, so dass der Möllner sofort nach dem Überholen auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Der schwarze Pkw wechselte ebenfalls den Fahrstreifen und fuhr nun direkt vor den Fiesta und bremste diesen abrupt aus. Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Fahrzeug zu verhindern musste der Möllner einer Gefahrenbremsung durchführen, verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte nach links und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke bevor er weiter nach rechts gegen die Außenschutzplanke stieß. Der 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Das Polizei-Autobahnrevier Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Fahrzeug. Wer Angaben zum gesuchten Pkw oder dessen Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04156/295-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell