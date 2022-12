Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen in der Fußgängerzone

Ratzeburg (ots)

23. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.12.2022 - Geesthacht

In der Nacht von Mittwoch (21.12.2022) auf Donnerstag (22.12.2022) ist es in der Fußgängerzone in der Bergedorfer Straße in Geesthacht zu drei versuchten Einbruchdiebstählen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 08.45 Uhr gewaltsam über die Eingangstüren in die Geschäftsräume der Arko - und Tchibo-Filialen einzudringen, was misslang. In die Ernstings Family-Filiale hingegen gelang es den Tätern zwar einzudringen, jedoch entfernten sie sich ohne Beute wieder.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die an den Tatorten Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04152/8003 entgegen.

