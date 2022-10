POL-COE: Lüdinghausen, Olfen/Diebe schleichen sich in Wohnhäuser

Polizei Coesfeld

Unter dem Vorwand Hunger bzw. Durst zu haben, haben sich am Freitag (14.10.) Unbekannte in Olfen und in Lüdinghausen Zutritt zu Wohnhäusern verschafft. In der Bauerschaft Leversum bat um kurz nach 16.30 Uhr eine männliche Person um ein Glas Wasser und die Toilette nutzen zu dürfen. Dabei hielt er dem Anwohner einen Flyer vor und lenkte ihn so vermutlich ab. Unmittelbar später hörte er im Haus eine Tür zufallen. Bei einer Nachschau traf er eine männliche Person in seinem Schafzimmer an. Diese verließ fluchtartig das Haus. Schranktüren und Schubladen fand der Senior geöffnet vor. Diebesgut konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die Person wird vom Senior als ca. 20 Jahre alt, klein, zierliche Figur, Spitzbart und dunkel bekleidet beschrieben. Ein Anwohner beobachtete zur selben Zeit einen grau/blauen Audi A4 Kombi, der die Örtlichkeit verließ.

Ein gemeldeter Einbruch in Olfen, im Sternbusch, steht vermutlich in Zusammenhang mit diesem Diebstahl. Um kurz nach 20 Uhr meldete sich ebenfalls eine Seniorin bei der Polizei und gab an, dass bei ihr eingebrochen wurde. In ihrem Schlafzimmer seien Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Es wurde Bargeld gestohlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Im Rahmen der Befragung gab die Seniorin an, dass in der Mittagszeit eine männliche Person an ihrer Küchentür erschienen sei. Diese Person gab an, dass sie Hunger habe. Die Seniorin machte dem Mann ein Brot. Die Zeit nutzte vermutlich eine weitere Person, um in das Innere des Hauses zu gelangen und das Schlafzimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Auch hier wird eine männliche Person im Alter von ca. 20 Jahren beschrieben, die dunkel gekleidet war.

Weiterhin meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei in Coesfeld und machte Hinweise zu einem grauen Audi im Umfeld, der mit drei Personen besetzt war.

Die Polizei prüft derzeit den Zusammenhang der beiden Taten und bitte Zeugen sich zu melden, Tel. 02591/7930.

In diesem Zusammenhang die Bitte der Polizei:

- lassen Sie keine fremden Personen in ihr Zuhause - den Bitten nach Essen oder Trinken können Sie gerne nachkommen, aber lassen Sie die "Hilfesuchenden" vor der Tür warten - falls Sie die Personen in ihr Zuhause lassen, lassen Sie sich nicht ablenken und halten Sie immer Blickkontakt - sollten Sie geschädigt sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei - dies gilt auch für verdächtige Personen, die sich auf oder an ihrem Grundstück aufhalten

