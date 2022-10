POL-COE: Havixbeck, Dionysiusstraße/Radfahrer gesucht

Coesfeld (ots) - Gleich drei Taschendiebstähle brachten die Geschädigten am Samstag (15.10.) in der Mittagzeit auf der Polizeiwache in Coesfeld zur Anzeige. Die Geschädigten hatten sich alle um kurz nach 13 Uhr in Geschäften in der Coesfelder Innenstadt aufgehalten. Dort stahlen Unbekannte ihnen ihre Geldbörsen aus den mitgeführten Taschen oder Rucksäcken. Um ...

