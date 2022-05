LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 14.05.2022, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Radfahrer die Sommeritzer Straße vom Sportplatz kommend in Richtung Hauptstraße. Hierbei kam sie jedoch zu Fall, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam zur medizinischen Versorgung vor Ort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr