Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Raub

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 26.12.2022 - Ahrensburg

Am Montagabend (26.12.2022), ist es auf dem Rathausplatz in Ahrensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. In dessen Verlauf wurden Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Eine Person wurde zudem körperlich angegriffen, dabei raubte man ihm zwei Mobiltelefone.

Nach derzeitigen Erkenntnissen traf gegen 19.40 Uhr ein 21-jähriger Mann auf eine fünfköpfige Personengruppe und geriet mit diesen in ein Streitgespräch. Dabei wurde aus der Gruppe heraus auf ihn mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Dem 21-Jährigen gelang es seinem Gegenüber die Waffe abzunehmen und er schoss unmittelbar zurück. Anschließend flüchtete der Hoisdorfer in eine Pizzeria in der Manfred-Samusch-Straße, um dort um Hilfe und die Verständigung der Polizei zu ersuchen. Er wurde jedoch von der Personengruppe bis dahin verfolgt, wobei zwei Männer ihn dann in den Räumlichkeiten der Pizzeria körperlich angriffen, bis er zu Boden ging. Anschließend entwendeten sie ihm zwei mitgeführte IPhones. Die fünf Unbekannten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Beamten.

Der 21-Jährige zog sich diverse Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die beteiligten Personen geben können. Sachdienliche Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell