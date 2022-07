Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie nach weiteren Zeugen.

Am Freitag, 29. Juli, gegen 23.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad auf dem Ostring den linken von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wittener Straße. Zeitgleich fuhr ein grauer VW Golf parallel in selber Höhe neben ihm auf dem rechten Fahrsteifen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Pkw im Kurvenbereich in Höhe der Einmündung zur Josef-Neuberger-Straße auf den linken Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Kradfahrer nach links aus. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Bordsteinkante der Mittelinsel, kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrer des Pkw hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Fahrer wird als etwa 20- bis 30-jähriger Mann mit Bart und dunkler Cap beschrieben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell