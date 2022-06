Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses

Schlagsdorf (ots)

Am Samstag, den 11.06.2022, um 11:30 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei die Erstmitteilung über einen Schuppenbrand in einem Wohngebiet in Schlagsdorf (LK Nordwestmecklenburg). Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Doppelcarport aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand geraten war und Flammen bereits auf den Dachstuhl des anliegenden Einfamilienhauses übergegriffen hatten. Die vierköpfige Familie, als auch der Familienhund, konnten ihr Wohnhaus vor Übergreifen des Feuers körperlich unverletzt verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort auf Grund erlittener Schockzustände ambulant betreut. Die Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren aus Utecht, Rehna, Schönberg, Carlow, Dechow, Groß Molzahn, Schlagsdorf und Schlagbrügge dauerten bis in die frühen Nachmittagsstunden an. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Das Einfamilienhaus ist durch Brand- & Löschwassereinwirkung unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf insgesamt 300.000,00 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Schwerin ist der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Im Rahmen der ersten polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurde die Landespolizei M-V durch Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein unterstützt. R. Niemeyer, Polizeirevier Gadebusch C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

