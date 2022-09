Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: von Fahrbahn abgekommen - mit Strommast kollidiert - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen, 23.09.2022, gegen 07.25 Uhr, die Haltinger Straße von Haltingen kommend in Richtung Märkt, als sie aus hier nicht bekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Strommast kollidierte. Ersthelfer bargen die 53-Jährige aus dem Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in die Uni-Klinik nach Freiburg. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Laut Auskunft eines Technikers soll am Strommast kein Sachschaden entstanden sein. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und leistete technische Hilfe.

