POL-FR: Emmendingen: Streitigkeit im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 08.10 Uhr, prallte ein 59-jähriger Mountainbike-Fahrer mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe eines 61-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mountainbike-Fahrer in die Uni-Klinik nach Freiburg. Der Mountainbike-Fahrer befuhr die Hertinger Straße talwärts in Richtung Rheinstraße. ...

