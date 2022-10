Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zwei Personen festgenommen + Kind angefahren und leicht verletzt + Mofafahrer missachtet Vorfahrt +

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 24.10.2022:

Hungen: Auseinandersetzung in der Tankstelle

In der Friedberger Straße in Hungen kamen sich am Sonntagmittag zwei Personen in die Haare. Offenbar hatte ein 41 - Jährige den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und einen 34 - Jährigen beleidigt. In der Folge gab es ein Wortgefecht und dann anschließend eine handfeste Auseinandersetzung. Beide Personen wurden leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Zwei Personen festgenommen

Im Flößerweg in Alten-Buseck wurden am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Benzindiebe festgenommen. Die beiden Männer hatten Benzin aus einem Laster abgezapft, als sie in flagranti ertappt wurden. Der 34 - Jährige und sein Begleiter waren offenbar gerade dabei, mehrere Kanister zu befüllen. Zeugenhinweise führten dann zu dem Polizeieinsatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Einbruch in Nagelstudio

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Reiskirchen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Feuerlöscher als Tatmittel benutzt. Die Diebe beschädigten damit eine gläserne Zugangstür und durchsuchten in dem Innenraum mehrere Schränke. Mit etwa 100 Euro verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstag (22.Oktober) zwischen 2.30 Uhr und 18.00 Uhr die Gnauthstraße in Richtung Schiffenberger Weg. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 27 einen am Fahrbahnrand geparkten grünen Daimler C180am linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Am Freitag (21.Oktober) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Leipziger Straße einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8a geparkten weißen Renault Traffic am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 75 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen Kleintransporter mit Gießener Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kind angefahren und leicht verletzt

Am Freitag (21.Oktober) gegen 10.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Marshallstraße in Richtung Clevelandstraße. Dabei übersah der Unbekannte offenbar ein 12-jähriges Kind, welches im Kreuzungsbereich die Straße überquerte und fuhr das Kind an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte und beging somit offenbar eine Unfallflucht. Der 12-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Parken Mazda touchiert

Am Samstag (22.Oktober) zwischen 17.30 Uhr und 18.20Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Mazda. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den schwarzen Mazda 3 auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Renault beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (22.Oktober) 9.00 Uhr und Sonntag (23.Oktober) 21.40 Uhr in der Straße "Lumdagarten". Als der Besitzer zu seinem rotgoldenen Clio zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Samstag (22.Oktober) 17.00 Uhr und Sonntag (23.Okotber) 15.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Walltorstraße. An der Kreuzung zum Asterweg kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Straßenschild. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mofafahrer missachtet Vorfahrt

Ein zunächst unbekannter Mofafahrer befuhr am Samstag (22.Oktober) gegen 17.45 Uhr die Troppauer Straße in Richtung Sudetenlandstraße. An der Einmündung der Johannesbader Straße missachtete der Mofafahrer offenbar die Vorfahrt einer 36-Jährigen in einem Mercedes, die von der Johannesbader Straße in die Troppauer Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen führten zu einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Samstagabend (22.Oktober) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann in einem Fiat die Seestraße und ein 66-jähriger Mann in einem VW die Wiesenstraße in Richtung Wetzlarer Straße. Offenbar übersah der Fiat-Fahrer in Höhe der Hausnummer 16 die Vorfahrt des VW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Wildunfall

Sonntagabend (23.Oktober) gegen 19.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem BMW die Landstraße 3045 von Heuchelheim in Richtung Kinzenbach als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Gießen: Zusammenstoß beim Überholen

Am Sonntagabend (23.Oktober) gegen 20.25 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau in einem Mitsubishi den rechten Fahrstreifen der Marburger Straße und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Mitsubishi-Fahrerin auf die linke Spur und es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 24-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Sonntagabend (23.Oktober) gegen 22.20 Uhr befuhren ein 20-jähriger Opel-Fahrer und ein 21-Jähriger in einem Hyundai hintereinander die Landstraße 3358 von Gießen in Richtung Lich. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief, bremste der Opel-Fahrer. Den Bremsvorgang bemerkte der Hyundai-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Der Opel-Fahrer, ein 20-jähriger Mitfahrer sowie der Hyundai-Fahrer verletzten sich beim dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Biebertal: Unfall in der Gießener Straße

Ein 31-jähriger Mann aus Stadtallendorf in einem Toyota befuhr Montagnacht (24.Oktober) gegen 0.52 Uhr die Straße "Am Turnerplatz" und beabsichtigte in die Gießener Straße einzubiegen. Vermutlich beachtete der Stadtallendorfer den fließenden Verkehr nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 26-Jährigen, der auf der Gießener Straße in Richtung Biebertal unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Wettenberg: Kontrolle verloren

Ein 34-jähriger Mann aus Biebertal in einem Ford befuhr Montagmorgen (24.Oktober) gegen 08.25 Uhr die Bundesautobahn 480 aus Biebertal kommend in Richtung Gießen. Offenbar verlor der Ford-Fahrer auf der Tangente zu Bundesstraße 429 die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Der 34-Jährige verletzte sich leicht un wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

