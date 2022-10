POL-GI: Grünberg: Polizei sucht weitere Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 49 - Hinweise auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 24.10.2022:

Grünberg: Polizei sucht weitere Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 49 - Hinweise auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom letzten Freitagabend auf der B 49 bei Grünberg sucht die Polizei nach Zeugen. Möglicherweise, so die bisherigen Ermittlungen, waren zwei Beteiligte des Unfalls zuvor an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen.

An dem der Polizei gemeldeten Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Offenbar hatte ein 21 - jähriger Fahrer eines 3 - er BMW gegen 17.40 Uhr bei einem Überholvorgang im Bereich der Abfahrt Harbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge stellte sich der BMW des im Vogelsbergkreis wohnenden Mannes quer vor einen Audi eines 60 - Jährigen aus Grünberg. Der Audi prallte gegen den BMW. Danach kam der BMW von der Fahrbahn ab und kam an einer Baumgruppe neben der Straße zum Stehen.

Der Fahrer des BMW und zwei Mitfahrer wurden verletzt und mussten danach in Kliniken behandelt werden. Der Audi wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf fast 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich durch Zeugenbefragungen Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Fahrer eines blauen VW Golf mit Gießener Kennzeichen den grauen BMW aus dem Vogelsbergkreis und ein weiteres Auto eines Zeugen vor dem Unfall auf der Fahrt in Richtung Grünberg überholte. Anschließend überholte der BMW-Fahrer offenbar das Auto des Zeugen und fuhr dem Golf mit hoher Geschwindigkeit hinterher. Nach der Abfahrt Harbach überholte der Fahrer des BMW den Golf - Fahrer und setzte sich wieder davor. Das mutmaßliche Rennen ging dann weiter in Richtung Grünberg, als der Golf-Fahrer wieder den BMW überholte. Auf diesem Teilstück stießen die beiden Beteiligten auf einen vor ihnen fahrenden Audi-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Grünberg unterwegs war. Gerade als der Golf Fahrer sich neben dem Audi befand, setzte der BMW dann auf der nur zweispurigen Fahrbahn (Eine Fahrspur in jede Richtung) zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Dabei kam es dann zu dem oben beschriebenen Unfall. Der Fahrer des VW Golf setzte danach offenbar seine Fahrt fort. Ermittlungen führten zu einem 35 - Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt.

Wegen Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird gegen den 21 - Jährigen BMW Fahrer sowie den 35 - Jährigen VW Golf Fahrer ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinwiese darauf geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell