Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspur auf der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 4.11.21 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:46 Uhr zu einer Ölspur auf der Heilenbecker Straße alarmiert. Ein Holztransporter hatte durch einen Schaden am Fahrzeug die Fahrbahn und Waldböden verunreinigt. In Zusammenarbeit mit einem Fachunternehmen und der unteren Wasserbehörde wurde die Betriebsmittelspur entfernt. Der Einsatz endete für die zwei Einsatzkräfte der Hauptwache um 18:24 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell