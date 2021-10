Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage, PKW Brand und Baum auf Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 29.10.21 wurde die Feuerwehr Ennepetal um die Mittagszeit zu einer Brandmeldeanlage in Altenheim in Altenvoerde gerufen. Die Anlage wurde kontrolliert, Auslösegrund waren Handwerkerarbeiten. Vor Ort war die Hauptwache und der Löschzug Milspe Altenvoerde mit 14 Einsatzkräften. Direkt im Anschluss meldeten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der Milsper Straße das es verbrannt riecht. Vorsorglich wurden die Unfallfahrzeuge mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnte nichts festgestellt werden. In der Nacht zu Samstag wurde ein Baum auf der Fahrbahn der Neustrasse gemeldet. Hier waren scheinbar morsche Stämme von der Brücke zwischen Haus Ennepetal und der Kluterthöhle auf die Straße geworfen worden. Diese wurden auf dem Bürgersteig abgelegt.

