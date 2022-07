Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Barth (ots)

Am 17.07.2022 gegen 16:45 Uhr befuhr ein polnischer, 61-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die B 105 von Martensdorf in Richtung Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er noch vor der Ortslage Pantelitz nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. An der Unfallstelle war er kurze Zeit nicht ansprechbar. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen können gegenwärtig keine genauen Angaben gemacht werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Für die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers an dem Sturz, gibt es bisher keine Hinweise. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

