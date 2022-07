Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gestohlenes Wohnmobil wurde aufgefunden und befindet sich wieder im Besitz des Eigentümers Bezug: Pressemeldung der PI Stralsund vom 15.07.2022, 12:24 Uhr

Ribnitz-Damgarten (ots)

Das in der Nacht vom 14.07.2022 zum 15.02.2022 in Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, entwendete weiße Wohnmobil vom Typ Fiat Capron konnte wieder aufgefunden werden. Der Hinweis einer Anwohnerin aus Marlow, LK Vorpommern-Rügen, brachte den Fahndungserfolg. Sie erkannte am 15.07.2022 gegen 21:00 Uhr das gesuchte Fahrzeug mit dem amtl. Kennzeichen MÜR-ML 796 in unmittelbarer Nähe ihres Wohnhauses und verständigte die Polizei. Noch vor Ort wurde eine Spurensuche am und im Fahrzeug durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes durchgeführt. Im Anschluss wurde das Fahrzeug an seinen Eigentümer übergeben. Die Polizei bedankt sich herzlich bei der aufmerksamen Finderin und bei allen, die mitgesucht haben. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell