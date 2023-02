Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Die Bundesautobahn 8 musste am Montagnachmittag infolge eines Verkehrsunfalls zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim kurzzeitig voll gesperrt werden. Ein 36 Jahre alter Sattelzug-Lenker fuhr gegen 14.15 Uhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung München. Als er zum Überholen auf den mittleren Fahrstreifen ausscherte, übersah er mutmaßlich einen dort mit einem Audi fahrenden 73-Jährigen und touchierte diesen. Der 73-Jährige versuchte in der Folge nach links auszuweichen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden VW eines ebenfalls 73-Jährigen. Der Audi überschlug sich hierauf und der VW drehte sich mehrfach bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Sowohl die beiden 73-Jährigen als auch ein 42 Jahre alter Beifahrer in dem Audi wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 75.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Leonberg und Rutesheim mit acht Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei Ludwigsburg im Einsatz. Gegen 16.15 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder frei gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell