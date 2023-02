Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 54-Jährige fährt auf geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 54 Jahre alte VW-Lenkerin am Montag gegen 14.25 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand der Mollenbachstraße in Leonberg geparkten Mitsubishi. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mitsubishi wiederum auf einen davor abgestellten Mercedes geschoben. In dem Mitsubishi befand sich zum Unfallzeitpunkt eine 42 Jahre alte Frau, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell