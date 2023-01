Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen nach Sachbeschädigungen durch Metallkugeln gesucht

Werlte (ots)

In der Zeit zwischen dem 14. Dezember und dem 31. Dezember 2022 kam es in Werlte zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten in insgesamt vier Fällen die Fensterscheiben von Wohnhäusern in den Straßen "Auf dem Hehm", "Hans-Hoppe-Straße", "Kirchstraße" und "Sonnenweg" durch den Beschuss mit Metallkugeln. Verletzt wurde niemand. Insgesamt verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell