Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizei sucht Geschädigten eines Raubüberfalls

Duisburg (ots)

Normalerweise sind die Geschädigten bei der Polizei bekannt - nach den Tätern wird gefahndet. Im folgenden Fall steht der Täter schon fest, ein Geschädigter fehlt aber noch: Am 23. Februar (Donnerstag) stieg ein 16-Jähriger in den Abendstunden an der Haltestelle Friedrichsplatz in einen Bus der Linie 916 und prahlte damit, am gleichen Tag einen 21-jährigen Albaner überfallen zu haben. Weiterhin gab er damit an, eine Louis Vuitton-Umhängetasche sowie ein I Phone, ein Parfüm und eine Packung Taschentücher erbeutet zu haben. Während der Jugendliche davon erzählte, filmte ihn eine Zeugin und wandte sich später an die Polizei. Den Namen des Räubers fanden die Ermittler heraus - eine Tat oder einen Geschädigten konnten sie ihm bisher jedoch nicht zuordnen. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet den Angegriffenen oder Zeugen dieser Tat, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell