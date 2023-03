POL-DU: Beeck: Frau verletzt sich bei Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Zwei Kinder (11, 12) haben am Montagnachmittag (27. Februar, 16:15 Uhr) in einer Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße eine Holzpalette und einen Plastikstuhl in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zeugen hatten die Jungen beobachtet und haben der Polizei die entscheidenden Tipps zu ihnen gegeben. Die Beamten konnten den Elf- und den Zwölfjährigen im Bereich Lange Kamp ausmachen. Sie ...

mehr