POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falscher Installateur stiehlt Geld

Duisburg (ots) - Im Falle des Diebstahls von 16 Tonnen Metallgranulat aus der Lagerhalle einer Firma an der Sympherstraße am Abend des 27. Januar sind die Ermittlungen der Polizei bislang erfolglos geblieben. Die Kripo geht davon aus, dass mehrere Täter vor Ort zu Werke gingen, um das in so genannte Big Packs ...

mehr