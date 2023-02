Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Folgemeldung - Nach Diebstahl von Metallgranulat aus Lagerhalle: Geschädigte Firma setzt hohe Belohnung für Hinweise aus

Duisburg (ots)

Im Falle des Diebstahls von 16 Tonnen Metallgranulat aus der Lagerhalle einer Firma an der Sympherstraße am Abend des 27. Januar sind die Ermittlungen der Polizei bislang erfolglos geblieben. Die Kripo geht davon aus, dass mehrere Täter vor Ort zu Werke gingen, um das in so genannte Big Packs abgefüllte Metallgranulat aufzuladen. Zum Abtransport sind die Diebe vermutlich mit einen dreiachsigen Lkw angereist und müssen auch Arbeitsmaschinen mitgeführt haben: beispielsweise einen Lkw-Kran oder einen Gabelstapler. Die Verladearbeiten müssen mindestens eine Stunde angedauert haben.

Die geschädigte Firma hat mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter oder zur Auffindung des Diebesgutes führen: https://www.cronimet.de/de/assets/templates/cronimet/images/download/pressemitteilungen/02242023_PM_Belohnung_Duisburg.pdf [cronimet.de]

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5430943 .

