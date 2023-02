Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Kinder zünden Holzpalette in Tiefgarage an

Duisburg (ots)

Zwei Kinder (11, 12) haben am Montagnachmittag (27. Februar, 16:15 Uhr) in einer Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße eine Holzpalette und einen Plastikstuhl in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zeugen hatten die Jungen beobachtet und haben der Polizei die entscheidenden Tipps zu ihnen gegeben. Die Beamten konnten den Elf- und den Zwölfjährigen im Bereich Lange Kamp ausmachen. Sie gaben direkt zu, das Feuer gelegt zu haben. Trotz dass die das Duo strafunmündig ist, schrieben die Polizisten eine Anzeige. Das dient unter anderem dazu, kriminelle Karrieren von Kindern früh zu erkennen und bestenfalls mit der kriminalpräventiven Initiative des Landes NRW "Kurve kriegen" dagegen zu steuern. Mehr Informationen zu Kurve kriegen gibt es hier: https://www.kurvekriegen.nrw.de/.

