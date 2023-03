Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Schreie vereiteln Handtaschenraub

Duisburg (ots)

Eine Frau konnte durch laute Schreie am Sonntag (5. März, 21:30 Uhr) einen Handtaschenraub auf der Neudorfer Straße vereiteln. Ein Jugendlicher hatte versucht, ihr die Tasche zu entreißen. Als die 28-Jährige sich wehrte und schrie, ergriff er ohne Beute die Flucht. Dank der guten Personenbeschreibung konnten Polizisten einen 14 Jahre alten Verdächtigen in der Nähe des U-Bahn Zugangs an der Verknüpfungshalle ausmachen. Er bestreitet den Überfall allerdings. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 0203 2800 ist das KK 13 zu erreichen.

