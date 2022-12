Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Auf Tresore abgesehen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bei zwei Wohnungseinbrüchen am Donnerstag haben es die Einbrecher auf den Inhalt zweier Tresore abgesehen. Zunächst verschaffte sich ein bislang Unbekannter gegen 1:20 Uhr über eine Balkontüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lydtinstraße. Dort wurde ein im Keller befindlicher Standtresor gewaltsam geöffnet und daraus mutmaßlich hochwertige Schmuckstücke gestohlen. Zu dem mit einer Taschenlampe ausgestatteten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, normale Statur, bekleidet mit hellem Kapuzenpullover, heller Hose sowie einer hellen Sturmhaube und dunkeln Handschuhen. Der Mann trug helle Sportschuhe mit dunklen Sohlen und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zwischen 12:30 Uhr und 20 Uhr war ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße das Objekt der Begierde eines Einbrechers. Dem Eindringling ist es durch eine aufgehebelte Terrassentür gelungen, in das Haus einzusteigen und aus einem Schlafzimmer einen verankerten Tresor mit Bargeld, Schmuck und Kleidungsstücke zu erbeuten. Der bislang Unbekannte hat hierbei das komplette Schlafzimmer auf den Kopf gestellt. Der angerichtete Sachschaden an der Einstiegstür sowie am Inventar dürfte sich auf mehrere Hundert Euro summieren. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 oder des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegen.

