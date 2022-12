Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf

Rheinmünster, Greffern - Vorsicht bei Geldüberweisungen, Warnhinweise der Polizei

Ettenheim, Altdorf / Rheinmünster, Greffern (ots)

Es ist Vorsicht geboten, wenn scheinbar harmlose Chat-Nachrichten vom vermeintlichen Sohn oder der vermeintlichen Tochter auf dem eigenen Smartphone einfliegen. Immer wieder lassen sich arglose Eltern von einer einfachen Nachricht, dass das Handy des Sohnes oder die Tochter defekt sei und nun dringende Überweisungen anstünden, aufs Glatteis führen. Diese schmerzliche Erfahrung mussten nun am Dienstag ein 64 Jahre alter Mann aus Altdorf und am Donnerstag eine 61-jährige Frau aus Greffern machen. In beiden Fällen wurden Überweisungen von je rund 2.000 Euro getätigt, ohne sich zu versichern, dass es sich beim WhatsApp-Chat auch tatsächlich um den richtigen Angehörigen handelt. Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen und beachten sie folgende Hinweise der Polizei:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern skeptisch. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen. - Nehmen Sie Kontakt mit dem Familienmitglied auf und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit der Angaben. - Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell