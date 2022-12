Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verdächtige nach Einbruchsversuch kontrolliert

Lahr (ots)

Nach einem Einbruchsversuch am frühen Freitagmorgen in einen Friseursalon in der Mühlgasse haben die Beamten des Polizeirevier Lahr im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung zwei verdächtige Männer feststellen und einer Kontrolle unterziehen können. Eine Zeugin wandte sich kurz nach 4 Uhr an die Polizei, weil sie zwei maskierte Männer dabei beobachten konnte, wie sie versuchten, in das Friseurgeschäft einzudringen. Einer heraneilenden Streifenbesatzung fiel hierbei ein verdächtiger Mercedes auf, der in Richtung Rathaus wegfuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten im Wagen der beiden Insassen Maskierungsmittel sowie andere für Einbrüche nützliche Utensilien aufgefunden werden. Ob die Kontrollierten mit dem Einbruchsversuch tatsächlich in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

