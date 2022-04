Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sportflugzeug überschlägt sich bei Landung (28.04.2022)

Konstanz (ots)

Ein Flugunfall auf dem Konstanzer Flughafen hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 14 Uhr landete ein 64-jähriger Pilot mit einem einmotorigen Sportflugzeug auf dem Flugplatz. Beim Aufsetzen grub sich das Bugrad der Maschine in der unbefestigten Landebahn ein, woraufhin sich das Flugzeug überschlug und kopfüber liegen blieb. Der Pilot und sein 75-jähriger Co-Pilot befreiten sich selbstständig aus dem Wrack. Der 64-Jährige blieb unverletzt, der 75-Jährige erlitte leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das demolierte Flugzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr Konstanz war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

