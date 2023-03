Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall durch stark alkoholisierten Fahrer

Gernewitz (ots)

Eine Fahruntüchtigkeit kann bereits bei Alkoholkonsum in geringen Mengen eintreten. Bei dem nach einem Verkehrsunfall gemessenen Atemalkoholwert eines beteiligten Fahrzeugführers, wurden diese geringen Mengen jedoch um ein Vielfaches überschritten.

Am Dienstagnachmittag, den 28.03.2023, ereignete sich gegen 16:16 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Rodablick, Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden. Der 50- jährige Fahrer eines Pkw Kia befuhr den Parkplatz im Bereich einer Parkbucht für Schwerlasttransporte. Dabei kollidierte er mit einem in der Parkbucht wartenden Pkw Skoda. Der Fahrer des Kia stoppte sein Fahrzeug, stieg aus selbigem aus und stürzte. Der zum Unfallzeitpunkt noch in seinem Fahrzeug befindliche Fahrer des Skoda half dem Gestürzten zunächst auf und informierte die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten der Autobahnpolizei, traf ein Rettungswagen aus Jena ein und übernahm die Erstversorgung des Gestürzten. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer des Kia durch. Dieser ergab einen Wert von 3,14 Promille. Der Fahrer des Kia wurde zur weiteren Untersuchung und zur Durchführung einer Blutentnahme in das nahe Klinikum verbracht.

Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrer seinen Führerschein nicht mitführte, wurde die nachträgliche Beschlagnahme des Führerscheins veranlasst. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

