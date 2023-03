POL-MS: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/ Werne und Ascheberg in Fahrtrichtung Dortmund

Münster (ots) - Am Freitagabend (24.2., 19:00 Uhr) ist es am Lindberghweg zu einer Nötigung und zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach einer Zeugin. Ein 56-jähriger Mountainbike-Fahrer war mit seinem Rad auf dem Lindberghweg in Fahrtrichtung Heumannsweg unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Drolshagenweg war ihm eine Frau mit ihrem Citroen sehr dicht aufgefahren und ...

mehr