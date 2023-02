POL-HI: Harsum - Betrunken am Steuer

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH/WESSELN (erb). Am Abend des 18.02.2023 fiel einer Funkstreife ein Autofahrer auf, welcher eine auffällige und unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Streifenwagenbesatzung stoppte den Opel Corsa in der Büntestraße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sie jedoch nicht wie vermutet eine Trunkenheitsfahrt fest, sondern einen nüchternen 82-Jährigen mit Wohnsitz in der Gemeinde ...

mehr