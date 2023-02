Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weiterfahrt untersagt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/WESSELN (erb). Am Abend des 18.02.2023 fiel einer Funkstreife ein Autofahrer auf, welcher eine auffällige und unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Streifenwagenbesatzung stoppte den Opel Corsa in der Büntestraße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sie jedoch nicht wie vermutet eine Trunkenheitsfahrt fest, sondern einen nüchternen 82-Jährigen mit Wohnsitz in der Gemeinde Nordstemmen.

Durch die speziell geschulten Beamten wurde eine standardisierte Fahrtüchtigkeitsüberprüfung bei dem Fahrer durchgeführt. Hierbei erkannten die Polizisten bei ihm erhebliche altersbedingte / körperliche Mängel, die der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr entgegenstanden. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden. Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wird nun die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt, sodass sie die weiteren Folgemaßnahmen zur Gefahrenabwehr in eigener Zuständigkeit durchführen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell