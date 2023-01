POL-SE: Klein Nordende - Unzulässige Ablagerung von Renovierungsabfällen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch (18.01.2023) ist es in Heidgraben zum Einbruch in das Gebäude der Feuerwehr in der Uetersener Straße gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte zwischen 16:00 und 07:10 Uhr über die Gebäuderückseite gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation ...

