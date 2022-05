Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gesuchter Einbrecher am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Ein 23-jähriger Passagier wurde am Mittwochmittag von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen. Bei der Ausreisekontrolle des deutschen Fluggasts stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorlag. Das Amtsgericht hatte die Untersuchungshaft angeordnet, da der 23-Jährige im Verdacht steht, als Mittäter an mehreren Einbruchsdiebstählen in den Landkreisen Schwarzwald- Baar - Kreis und Rottweil beteiligt gewesen zu sein.

Die Flugreise in die Türkei wurde demzufolge vorzeitig beendet. Stattdessen wurde der Arbeits- und Wohnsitzlose am Tag darauf von der Bundespolizei dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und auf dessen Beschluss in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell